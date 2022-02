https://fr.sputniknews.com/20220204/la-coree-du-sud-prolonge-les-regles-de-distanciation-sociale-1054982416.html

La Corée du Sud prolonge les règles de distanciation sociale

La Corée du Sud a prolongé vendredi pour deux semaines les règles de distanciation sociale en vigueur pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, citant la... 04.02.2022, Sputnik France

corée du sud

covid-19

variant omicron du covid-19

S'exprimant lors d'un conseil des ministres extraordinaire consacré à la crise sanitaire, le Premier ministre Kim Boo-kyum a annoncé que cette extension était nécessaire pour endiguer la propagation du variant Omicron dans la foulée des festivités du Nouvel An lunaire, qui pourraient avoir favorisé les contaminations.Les règles de distanciation sociale devaient initialement être levées dimanche. Parmi elles figurent la fermeture des restaurants à 21h00 et la limitation des rassemblements privés à six personnes.

corée du sud, covid-19, variant omicron du covid-19