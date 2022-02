https://fr.sputniknews.com/20220204/leverest-a-perdu-2000-ans-de-glace-en-moins-de-trois-decennies-1054986098.html

L’Everest a perdu 2.000 ans de glace en moins de trois décennies

L'Everest a perdu 2.000 ans de glace en moins de trois décennies

L’épaisseur de la glace de l’Everest a diminué de près de 55 mètres au cours des 25 dernières années, selon une nouvelle étude de chercheurs américains. Pointé... 04.02.2022, Sputnik France

everest

réchauffement climatique

étude

climat

environnement

fonte des glaces

fonte des neiges

himalaya

Une équipe de climatologues de l’Université du Maine, aux États-Unis, a établi que le changement climatique mondial affecte les plus hauts glaciers. C’est ainsi le cas de l’Everest qui perd deux mètres de glace par an. Une étude en ce sens a été publiée le 3 février dans la revue Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.Le rapport a été réalisé sur la base des résultats obtenus lors d’une expédition en 2019, quand les scientifiques ont examiné des échantillons d’une carotte de glace de 10 mètres de long provenant du col Sud, des données des deux plus hautes stations météorologiques ainsi que des images photogrammétriques et satellitaires.Ils ont établi que la glace de 55 mètres qui avait mis environ 2.000 ans à se former au col Sud s’était réduite de cette même hauteur en environ 25 ans, ce qui signifie qu’elle s’est amincie 80 fois plus vite qu’elle ne s’est formée.Selon l’étude, la fonte de la glace a démarré dans les années 1950 et l’évaporation de l’eau a augmenté avec la hausse des températures, la baisse de l’humidité relative et les vents plus forts. Ce processus a commencé à prendre de l’ampleur dans les années 1990.Pour les chercheurs, ces résultats confirmaient non seulement que le changement climatique a atteint les points les plus élevés de la Terre, mais aussi qu’il perturbe l’équilibre fourni par les surfaces enneigées.Une menace pèseLa situation peut se dégrader encore davantage. La modélisation a montré que la fonte ou l’évaporation dans cette région peut s’accélérer sur un facteur supérieur à 20.Pis encore, les chercheurs ont indiqué que cela pourrait déclencher d’autres phénomènes, allant des avalanches aux changements dans l’approvisionnement en eau de fusion de la glace. Ce qui affecterait la vie d’un milliard de personnes.

2022

