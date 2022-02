https://fr.sputniknews.com/20220204/reouverture-des-ecoles-a-delhi-le-couvre-feu-nocturne-assoupli-1054979610.html

Réouverture des écoles à Delhi, le couvre-feu nocturne assoupli

Réouverture des écoles à Delhi, le couvre-feu nocturne assoupli

L'Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) a autorisé, vendredi, la réouverture des écoles de manière progressive, ainsi que les salles de sport à...

inde

new delhi

covid-19

couvre-feu

école

La DDMA a, par ailleurs, interdit aux enseignants non vaccinés de reprendre le travail.Le couvre-feu nocturne a également été assoupli et il sera désormais imposé de 23h à 05h00 au lieu de 22h à 05h00.Selon un responsable de la DDMA, les assouplissements ont été pris en raison d'une amélioration significative de la situation Covid, alors qu'un grand nombre d'adolescents âgés de 15 à 18 ans ont été vaccinés.Des experts ont averti que la fermeture continue des écoles affecterait aux résultats d'apprentissage ainsi qu'au bien-être mental des enfants. Depuis mars 2020, les écoles sont pour la plupart fermées à Delhi.La capitale indienne a enregistré, jeudi, 2.668 cas avec un taux de positivité de 4,3%, le plus bas depuis le début de l'année.A ce jour, le nombre total de doses de vaccin administrées au pays de 1,3 milliard d'habitants s'élève à 1,67 milliard, selon le ministère indien de la Santé.Les autorités sanitaires continuent d'enregistrer chaque jour plus de 150.000 de cas dans tout le pays, mais contrairement à l'année dernière, peu de décès sont à déplorer.Plus 500.000 décès du Covid-19 ont été signalés depuis le début de la pandémie, selon des données publiées par les autorités vendredi, soit un bilan que de nombreux experts jugent hautement sous-évalué.Avec 41,9 millions de contaminations au total, le pays se place au deuxième rang des plus contaminés du monde, derrière les États-Unis.Le nombre de cas est monté en flèche ces dernières semaines en raison du variant Omicron hautement contagieux, mais le taux de contamination semblait ralentir ces derniers jours.

