https://fr.sputniknews.com/20220205/la-france-offre-des-equipements-a-la-police-scientifique-de-libreville-1055003502.html

La France offre des équipements à la police scientifique de Libreville

La France offre des équipements à la police scientifique de Libreville

La France a remis un lot d'équipements techniques à la police de Libreville. Le don comprend entre autres des scanners et des équipements pour la codification... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T16:10+0100

2022-02-05T16:10+0100

2022-02-05T16:15+0100

libreville

gabon

france

police

équipements

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1053966083_0:126:1200:801_1920x0_80_0_0_83491cf93fafa354db08f37016b12091.jpg

Le ministre d'État gabonais, en charge de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a réceptionné, le 3 février, au commandement en chef des forces de police nationale à Libreville, un important lot d’équipements techniques destinés au laboratoire de la police technique et scientifique offert par la France, a rapporté l'Agence gabonaise de presse (AGP).Ce don complémentaire à celui de l’année dernière est composé entre autres, de scanners pour favoriser la création d’un fichier pénal numérique, un épiscope pour la codification et la lecture des caractères analytiques des empreintes digitales, une cabine de fumigation pour la révélation physico-chimique des traces papillaires et des équipements divers pour la signalisation des gardés à vue, souligne l'agence gabonaise, citant un communiqué officiel.Le ministre d’État en charge de l’Intérieur a, dans son intervention, relevé l’apport de ce don dans le fonctionnement de la direction de la politique technique et scientifique.Cette dotation transmise par l’ambassadeur de France, Alexis Mikhaël Lamek, matérialise un engagement pris au palais de l’Élysée entre les Présidents Emmanuel Macron et Ali Bongo de mettre en place une police technique et scientifique performante au Gabon, indique la même source.

libreville

gabon

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

libreville, gabon, france, police, équipements