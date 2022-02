https://fr.sputniknews.com/20220205/la-grece-supprime-le-test-de-depistage-pour-les-europeens-vaccines-1054997572.html

La Grèce supprime le test de dépistage pour les Européens vaccinés

Cette décision vise à stimuler le secteur du tourisme, crucial pour l'économie grecque, dont la saison débute le 1er mars, a déclaré le ministre grec du... 05.02.2022, Sputnik France

La Grèce dispense les détenteurs d'un certificat de vaccination européen, désireux d'entrer sur son territoire, du test de dépistage du coronavirus à partir de lundi, a annoncé le 4 février le ministère grec de la Santé.Dans le but d'attirer les voyageurs et atteindre 4,5% de croissance cette année, la Grèce emboîte le pas à de nombreux pays de l'Union Européenne qui assouplissent les restrictions sanitaires.Cette décision vise à stimuler le secteur du tourisme, crucial pour l'économie grecque, dont la saison débute le 1er mars, a déclaré vendredi Vassilis Kikilias, ministre du Tourisme, précisant que son "pays se prépare a accueillir les touristes estivaux à partir du 1er mars, plus tôt que jamais auparavant".M. Kikilias a annoncé que la Grèce prévoit un "record inégalé" d'arrivées de croisières cette année, avec un premier navire attendu dimanche à Thessalonique.Le tourisme compte pour un quart du PIB grec. Le secteur a engendré plus de 10 milliards d'euros de revenus en 2021.

