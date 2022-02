https://fr.sputniknews.com/20220205/lassemblee-vote-contre-lasile-a-assange-on-va-solliciter-des-parlementaires-dans-lue-1054996758.html

L’Assemblée vote contre l’asile à Assange: "On va solliciter des parlementaires dans l’UE"

L’Assemblée vote contre l’asile à Assange: "On va solliciter des parlementaires dans l’UE"

05.02.2022

Encore un jour peu glorieux pour notre démocratie. Les députés français ont tranché: Julian Assange ne peut pas compter sur le soutien de la France, 31 élus ayant voté contre et seulement 17 pour.Fin octobre, une soixantaine de députés, toutes familles politiques confondues, avaient déposé une proposition de résolution visant à accorder l’asile à Julian Assange. Détenu actuellement dans la prison londonienne de Belmarsh, le fondateur de WikiLeaks est poursuivi par les autorités outre-Atlantique pour ses révélations sur les crimes de l’État américain.Jennifer de Temmerman, députée du Nord, membre du groupe Libertés et Territoires, avait rappelé lors d’une conférence de presse le 1er février dernier que Julian Assange avait déjà fait l’objet d’une demande d’asile en France. Mais celle-ci n’avait pas eu de suite, notamment parce qu’il ne se trouvait pas sur le territoire français.C’est pour cette raison que la deuxième disposition du projet de résolution suggère la mise en place d’un mécanisme qui permettrait aux lanceurs d’alerte de demander l’asile depuis l’étranger, a déclaré la députée.Malgré le vote négatif, Mme de Temmerman assure "être heureuse" que son groupe politique lui ait "permis d’aller jusqu’au bout de cette aventure".Seuls 50 des 577 députés de l’Assemblée nationale ont pris part au vote sur le sort d’Assange. Il en faut plus pour décourager les signataires de la proposition de résolution. "Ce soir, ce n’est qu’un début!", a précisé l’élue.D’après la députée, "soulever le débat" aujourd’hui permet de faire évoluer les esprits envers un combat qui "ne se gagne pas du jour au lendemain".Les députés à l’origine de l’initiative comptent également saisir le Conseil de l’Europe afin d’organiser des consultations sur la mise en place d’une convention spéciale. Celle-ci visera à garantir la protection des droits des lanceurs d’alerte et le droit de leur accorder l’asile politique.Selon Mme de Temmerman, les signataires du texte souhaitent profiter de la présidence française de l’Union européenne en cours pour faire de ce sujet une priorité.

