Macron s'entretient avec Stoltenberg et Johnson avant d'aller à Moscou

Le Président français, qui se rendra le 7 février en Russie pour rencontre Vladimir Poutine, a eu ce samedi 5 février des entretiens avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson."Le secrétaire général de l'Otan a salué cette approche et remercie le Président de la République pour la coordination étroite menée avec les alliés en amont de son déplacement à Moscou et à Kiev", a-t-il été ajouté.Avec Boris Johnson, Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, "a souligné la nécessité de maintenir le dialogue en vue d'une désescalade", a fait savoir la présidence française.Le 8 février, Emmanuel Macron se rendra dans la capitale ukrainienne pour y rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky. C'est également mardi que doit se tenir à Berlin une réunion entre les dirigeants de l'Allemagne, de la France et de la Pologne, a indiqué à Reuters un représentant de la présidence polonaise, Pawel Szrot, confirmant une information du quotidien Süddeutsche Zeitung.

