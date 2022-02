"Enfer sur roues": le pire char de tous les temps à été désigné aux USA

https://fr.sputniknews.com/20220206/enfer-sur-roues-le-pire-char-de-tous-les-temps-a-ete-designe-aux-usa-1055013004.html

Un chroniqueur américain a, dans un article pour le site 19fortyfive, désigné le pire char de tous les temps. Un tank dont la conception est insolite. 06.02.2022, Sputnik France

Imaginez un blindé qui aurait pour modèle un simple tracteur. Ajoutez de la tôle autour du véhicule et équipez-le de mitrailleuses légères. Non, vous ne rêvez pas. Ceci est bien un char. Brent Eastwood, chroniqueur pour le site 19fortyfive, a révélé le nom de ce tank qui est hors du commun.Il a été développé par le ministre néo-zélandais du Travail, Robert Semple, pendant la Seconde Guerre mondiale afin de contrer une éventuelle invasion japonaise. Le pays ne disposant d’aucun char, M.Semple a pris l’initiative de les concevoir en prenant tout simplement pour base un tracteur à chenilles Caterpillar D8. Un premier prototype a été conçu en juin 1940.Les premiers tests ont été un désastre. Celui-ci s’est renversé lors de la conduite dans les fossés. L’engin est lent et il faut s’arrêter pour changer de vitesse. Pire, ses six mitrailleuses positionnées de part et d’autre de l’appareil étaient inutilisables à cause des vibrations.Pour manier cette machine, huit hommes devaient cohabiter dans un espace exigu, l’un d’entre eux s'est même allongé sur un matelas sur le moteur pour tirer avec sa mitrailleuse. Enfin, la tourelle ne disposait pas de trappe permettant à ses soldats d’évacuer en cas d’incendie.Un camoufletMalgré des tests désastreux, la production est lancée en janvier 1941. Une plaque de blindage de huit millimètres a été ajoutée à l’appareil qui ne disposait pas d’une telle protection auparavant.Le 26 avril 1941, un des deux exemplaires conçus est présenté à la population à Christchurch lors d’une parade militaire. Le second est présenté le 10 mai 1941 à Auckland.Mais, les médias et le public néo-zélandais se sont amusés à se moquer des chars. C’est alors que le blindé est devenu célèbre sous le nom de "Bob Semple’s tank" (en français: le char de Bob Semple). En 2017, le magazine National Interest a nommé ce véhicule blindé le char le plus laid de l'histoire.Suite à de nouveaux tests en août 1941, l’appareil a montré des faiblesses dans la conception autour des ouvertures de mitrailleuses, permettant aux éclats de balles d'entrer. Même en l'absence de char alternatif, le général Puttick a fait remarquer que c'était une arme très utile pour certains styles de combat.Ainsi, il a recommandé de retirer la tourelle du char, faisant baisser sa hauteur. Robert Semple a réussi à livrer deux exemplaires à l’armée, mais celle-ci va rapidement se désintéresser des blindés.Fin octobre 1941, la Nouvelle-Zélande reçoit des tanks Valentine de la part du Royaume-Uni. Ils seront ensuite assemblés directement sur l’île, rendant inutiles les chars Robert Semple qui se sont vus retirer leur blindage pour être utilisés à des fins civiles.

