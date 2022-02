https://fr.sputniknews.com/20220206/knot-voit-la-bce-relever-ses-taux-a-partir-du-quatrieme-trimestre-1055012430.html

Knot voit la BCE relever ses taux à partir du quatrième trimestre

Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré le 6 février s'attendre à ce que la BCE commence à relever ses taux... 06.02.2022, Sputnik France

Dans une interview à la chaîne de télévision néerlandaise Buitenhof, le gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas, considéré comme l'un des plus fermes partisans de l'orthodoxie monétaire au sein de la BCE, s'est aussi prononcé pour une réduction la plus rapide possible des achats d'actifs de l'institut de Francfort.La présidente de la BCE, Christine Lagarde, n'a pas explicitement exclu jeudi un relèvement de taux dès 2022 tout en jugeant un tel scénario "improbable".

