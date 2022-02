La reine Élisabeth II célèbre son jubilé de platine

https://fr.sputniknews.com/20220206/la-reine-elizabeth-ii-celebre-son-jubile-de-platine-1055012533.html

Avant Élisabeth II, seuls deux monarques dans l'Histoire ont atteint le cap des 70 ans de règne : Louis XIV avec 72 ans et 110 jours de 1643 à 1715, et le roi... 06.02.2022, Sputnik France

La reine Elizabeth II passe dimanche le cap historique des 70 ans de règne, un jubilé de platine qui donnera lieu à quatre jours de célébrations en juin prochain.La souveraine de 95 ans est devenue le premier monarque britannique à atteindre 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth et de 14 territoires d'outre-mer.Le 6 février est traditionnellement une journée de recueillement privé pour la Reine. Car, en plus d'être la date de son accession au trône en 1952 à 25 ans, c'est aussi celle du décès de son père le roi George VI d'un cancer du poumon à 56 ans.Cette année ne dérogera pas à la règle puisqu'aucun événement public n'est prévu dimanche, le palais de Buckingham ayant annoncé précédemment que les festivités se tiendront du 2 au 5 juin avec des défilés, des concerts et un concours de pudding.Pour célébrer "cet anniversaire sans précédent", Buckingham Palace a prévu quatre jours, dont deux fériés pour l'occasion, d'"événements publics et activités" à partir du 2 juin, date anniversaire du couronnement en 1953 à l'abbaye de Westminster.Les festivités démarreront le jeudi avec un défilé militaire, puis 1.500 villes du Royaume-Uni, des îles anglo-Normandes et des territoires britanniques d'Outre-mer ainsi que les capitales des pays du Commonwealth allumeront une torche "afin de marquer le Jubilé".Le vendredi, une cérémonie se tiendra à la Cathédrale St Paul, dans le centre de Londres. Un immense concert, réunissant "les plus grandes stars au monde pour célébrer certains moments les plus importants du règne de la reine", aura lieu le lendemain au Palais de Buckingham.Dimanche, plus de 1.400 "grands déjeuners du Jubilé" organisés par des volontaires sont d'ores et déjà prévus à travers le pays.Pour clore les festivités, un immense défilé combinant "théâtre, cirque, musique, arts de rue" aura lieu à Londres. "Des artistes, danseurs, musiciens, militaires, travailleurs clés et bénévoles", venus de "toutes les régions du Royaume-Uni et du Commonwealth", "s'uniront pour raconter l'histoire des 70 ans de règne de la Reine dans un festival impressionnant de créativité", a promis le palais.Avant Elizabeth II, seuls deux monarques dans l'histoire ont atteint le cap de 70 ans de règne : Louis XIV, roi de France qui a régné 72 ans et 110 jours de 1643 à 1715, et le roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej (70 ans et 126 jours de 1946 à 2016).

