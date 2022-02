https://fr.sputniknews.com/20220206/une-rave-party-attire-2000-fetards-a-rennes-1055014190.html

Une rave-party attire 2.000 fêtards à Rennes

Une rave-party a attiré plus de 2.000 personnes dans la nuit du 5 au 6 février à Rennes et était encore en cours à proximité du principal stade de la ville, le... 06.02.2022, Sputnik France

"Dans la nuit de samedi 5 février 2022 à dimanche 6 février 2022, plus de 2.000 personnes se sont installées dans un hangar désaffecté d'une zone industrielle de la commune de Rennes, en Ille-et- Vilaine", a annoncé dans un communiqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine.La Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) se dit "pleinement mobilisée" pour assurer le maintien de l'ordre public sur le site et aux abords.Des secouristes de l'association départementale de protection civile sont également mobilisés, d'après la même source.À 17H00 doit se tenir à proximité immédiate le derby breton entre Rennes et Brest pour la 23e journée de Ligue 1 au Roazhon Park.

