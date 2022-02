© AFP 2021 Alain Jocard

Des véhicules blindés, l’infanterie, des quartiers généraux et des unités du génie des armées britannique, française et estonienne ont participé aux manœuvres pour un total d’environ 1.400 soldats. Une attention particulière a été attirée par des soldats des régiments britanniques de parachutistes (Parachute Regiment) et du Yorkshire (Yorkshire Regiment).

Sur la photo: des militaires britanniques lors des exercices de l’Otan en Estonie.