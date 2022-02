https://fr.sputniknews.com/20220207/facebook-fait-du-chantage-a-leurope-et-menace-de-fermer-ses-plateformes-1055031220.html

Facebook fait du chantage à l’Europe et menace de fermer ses plateformes

Facebook fait du chantage à l’Europe et menace de fermer ses plateformes

Si Meta n'a pas la possibilité de transférer, de stocker et de traiter les données de ses utilisateurs européens sur des serveurs basés aux États-Unis... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T18:29+0100

2022-02-07T18:29+0100

2022-02-07T21:08+0100

meta platforms, inc.

europe

menace

données

données personnelles

confidentialité des données

protection des données

base de données

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1052379014_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_01068b9b8bd1b3716fe547d82521d3c4.jpg

Meta envisage la possibilité de fermer Facebook et Instagram dans l'UE, selon un rapport soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis par la corporation.Derrière cette décision se cache une vieille bataille entre le groupe de Mark Zuckerberg et Bruxelles au sujet des données des utilisateurs, précise le Guardian.Une nouvelle loi européenneLes problèmes sont liés à l'adoption par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d'une nouvelle loi prévoyant le stockage et le traitement des données uniquement sur des serveurs européens. En 2020, la CJUE avait décidé d’annuler le Privacy Shield, un accord permettant d’encadrer le transfert des données entre l’UE et les États-Unis, estimant que les données personnelles sont moins protégées aux États-Unis qu’en Europe et que cet accord allait à l’encontre du Règlement général sur la protection des données.Les métadonnées sont actuellement situées aux États-Unis et en Europe. La société estime que son approche est essentielle pour les entreprises tant en termes de réseaux sociaux que pour le marché publicitaire.Les nouvelles règles de l'UE sont considérées comme une menace pour Facebook et Instagram par Meta. Ainsi, sans système de transmission de données transatlantique, l'entreprise envisage la possibilité de quitter complètement le marché européen.Dans une réponse au média City A.M., Meta explique ses intentions:

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

meta platforms, inc., europe, menace, données, données personnelles, confidentialité des données, protection des données, base de données