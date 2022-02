https://fr.sputniknews.com/20220207/laustralie-annonce-la-reouverture-des-frontieres-aux-touristes-a-compter-du-21-fevrier-1055022630.html

L'Australie annonce la réouverture des frontières aux touristes à compter du 21 février

L'Australie annonce la réouverture des frontières aux touristes à compter du 21 février

07.02.2022

covid-19

tourisme

touristes

australie

"Cela fait presque deux ans que nous avons décidé de fermer les frontières de l'Australie", a rappelé M. Morrison, notant que le pays "rouvrira ses frontières à tous les détenteurs de visa le 21 février".L'Australie exige que tous les voyageurs internationaux soient vaccinés ou fournissent la preuve d'une dispense de vaccination médicale pour entrer dans le pays.Le pays-continent, qui a fermé ses frontières en mars 2020, a connu une réouverture échelonnée ces derniers mois, n'autorisant que ses citoyens et résidents, les migrants qualifiés, les étudiants internationaux et certains travailleurs saisonniers.Alors que le variant hautement transmissible d'Omicron continue de se propager à travers le pays, les hospitalisations et les décès se sont stabilisés.Depuis le début de la pandémie, l'Australie a signalé plus de 2,73 millions de contaminations dont 4.200 décès.

