Madagascar: le Président appelle à la solidarité face au Cyclone Batsirai

Le président malgache, Andry Rajoelina, a lancé dimanche un appel à la solidarité nationale face à l’ampleur des dégâts causés par le cyclone Batsirai... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T11:41+0100

2022-02-07T11:41+0100

2022-02-07T11:41+0100

Il a ajouté que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux populations sinistrées et reconstruire les régions dévastées par les inondations et les pluies diluviennes. "L’État sera à vos côtés pour vous soutenir", a-t-il poursuivi.Selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), le Cyclone qui a frappé le pays dans la nuit de samedi à dimanche a fait au moins 10 morts et contraint près de 50.000 personnes à quitter leur foyer et à faire face aux risques d'inondations.La directrice du Programme alimentaire mondial (PAM) pour Madagascar, Pasqualina Di Sirio, a exprimé sa préoccupation face à l’impact du cyclone sur les populations vulnérables, estimant que le pays devrait traverser "une crise majeure".Elle a, de même, rappelé que le cyclone Batsirai aurait touché plus de 600.000 personnes et fait près de 150.000 déplacés dans les différentes régions de ce pays situé dans l'hémisphère sud du globe.Madagascar fait face chaque année à une période de pluies torrentielles et d’inondations en raison des cyclones tropicaux. En 2021, la tempête d'Éloïse a fait au moins 12 morts et plus de 8000 déplacés.

