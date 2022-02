https://fr.sputniknews.com/20220207/une-station-de-metro-evacuee-a-paris-apres-la-decouverte-de-fioles-marquees-virus-dangereux-1055027782.html

Une station de métro évacuée à Paris après la découverte de fioles marquées "virus dangereux"

Une station de métro évacuée à Paris après la découverte de fioles marquées "virus dangereux"

La station de métro Faidherbe-Chaligny a été fermée ce weekend après la découverte d’un carton avec des éprouvettes étiquetées "virus". Par la suite, il s’est... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T14:02+0100

2022-02-07T14:02+0100

2022-02-07T14:04+0100

ratp

france

paris

métro

virus

test dépistage covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1055027734_0:244:2775:1805_1920x0_80_0_0_44b2c3e166a843c3f2f739dd90748835.jpg

Alors que l’émoi lié à la pandémie semble s’apaiser progressivement, la prudence reste bien de mise. Ainsi, la découverte d’un mystérieux colis contenant des éprouvettes étiquetées "virus" a entraîné la fermeture temporaire de la station de métro parisienne Faidherbe-Chaligny, sur la ligne 8, dimanche 6 février.D’après Le Figaro, le carton en question a été remis aux agents de la RATP par un homme affirmant qu’il l’avait trouvé "dans les couloirs du métro". L’homme a ensuite quitté les lieux, après quoi les agents ont ouvert le colis pour y découvrir "une dizaine de fioles" indiquant "virus dangereux" et contenant un liquide non identifié de couleur rouge.Par mesure de précaution, la station a été évacuée et fermée. Le laboratoire central de la police judiciaire a été dépêché sur place, avec l'appui des sapeurs-pompiers et des techniciens NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques).Des révélateurs de tests PCRAprès l'analyse des scientifiques, il s'est avéré que ces fioles contenaient "des révélateurs de tests PCR ne représentant aucun danger", indique Le Figaro. Le Parisien indique pour sa part qu’il pourrait s’agir d’échantillons prélevés dans une tente de dépistage Covid située juste au-dessus de la station Faidherbe-Chaligny.Cette dernière a été rouverte à 22h30, la RATP précisant que l’incident n’avait pas entraîné d’interruption de trafic sur la ligne 8. Aucune information n'est pour l'instant disponible concernant l’individu qui aurait déposé le carton et les motifs de sa démarche.Une enquête a été diligentée par la préfecture de police.

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

ratp, france, paris, métro, virus, test dépistage covid-19