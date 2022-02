Parachutistes et équipements militaires américains en Pologne

Les allégations récentes de l’Occident font état d’une possible invasion russe du territoire ukrainien. Moscou a qualifié cela d’escalade des tensions dénuée de fondements. Dans le même temps, la partie russe n’exclut pas la possibilité de provocations et met en garde contre les tentatives de résoudre la crise dans le sud-est de l’Ukraine par la force, ce qui pourrait engendrer les conséquences les plus graves.