Déficit commercial record en France, un "point noir" pour l'économie

Le déficit commercial s'est creusé à 84,7 milliards d'euros en 2021, représentant 3,4% du produit intérieur brut (PIB), et la facture énergétique a bondi à 43,1 milliards d'euros, a annoncé mardi le service des Douanes.Sur le seul mois de décembre, le déficit commercial s'est creusé à 11,3 milliards d'euros.Interrogé sur France Inter, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a reconnu mardi que le déficit commercial constituait un "point noir" pour l'économie française et a mis en cause la facture énergétique, mais également "l'affaiblissement industriel au cours des 30 dernières années"."L'acte 1 de la réindustrialisation, ça a été le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, je souhaite que l'acte 2 de la réindustrialisation et de la reconquête industrielle soit au cœur du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron que j'appelle de mes vœux", a-t-il lancé, à quelques semaines de l'élection présidentielle et alors que le chef de l'État n'a pas encore fait part d'une éventuelle candidature.L'an dernier, la France a connu une croissance économique de 7%, un niveau inédit depuis 52 ans, sur fond de reprise économique après le choc provoqué par l'émergence de la pandémie de coronavirus.Toutefois, cette activité économique record a alimenté la hausse des importations alors même que les exportations ont été pénalisées par une baisse des livraisons dans l'aéronautique.Dans les services, l'excédent commercial a néanmoins atteint un niveau record à 36,2 milliards d'euros l'an dernier en dépit de la faiblesse persistante des revenus issus du tourisme.

