L'UE fait don de deux millions de doses du vaccin Johnson & Johnson au Nigeria

Le gouvernement fédéral du Nigeria a reçu lundi deux millions de doses du vaccin anti-covid Johnson & Johnson (J&J) octroyées par l'Union européenne. 08.02.2022

La remise des vaccins a eu lieu au siège de l'Agence nationale de développement des soins de santé primaires (NPHCDA), à Abuja, rapporte l'Agence de presse du Nigeria (NAN).L'ambassadeur de l'UE au Nigeria, Samuela Isopi, a déclaré que ce don faisait partie de l'engagement de l'UE à combattre conjointement la pandémie de Covid-19, précise NAN.Le directeur exécutif de la NPHCDA, Faisal Shuaib, a indiqué, quant à lui, que le gouvernement fédéral avait également, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, acheté plus de 39 millions de doses du vaccin J&J, par le biais de Afreximbank.M. Shuaib a précisé qu'environ 12 millions de doses de ce vaccin à injection unique se trouvent actuellement dans la chambre froide.Selon lui, les vaccins J&J seront administrés à ceux qui se trouvent dans les zones difficiles à atteindre (zones fluviales, zones désertiques et zones où la sécurité est compromise).Il a souligné que le gouvernement fédéral s'était engagé à mettre en place un programme de vaccination Covid-19 sûr, équitable et efficace.La NPHCDA a déclaré que le pays avait vacciné 15.792.392 (14,1%) de sa population éligible avec la première dose.

