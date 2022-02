https://fr.sputniknews.com/20220208/positive-au-covid-la-ministre-francaise-des-sports-annule-son-deplacement-a-pekin-1055049392.html

Positive au Covid, la ministre française des Sports annule son déplacement à Pékin

Positive au Covid, la ministre française des Sports annule son déplacement à Pékin

La ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, a dû annuler son déplacement à Pékin, prévu du 11 au 15 février, pour les Jeux olympiques d'hiver, en... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T16:31+0100

2022-02-08T16:31+0100

2022-02-08T16:31+0100

roxana maracineanu

covid-19

jo 2022 de pékin

annulation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104259/79/1042597955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3955b7c6c98729506e97cc1a55e12b7.jpg

Maracineanu était la seule membre du gouvernement français à aller aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février). Aucun officiel français n'a assisté à la cérémonie d'ouverture.La ministre avait déclaré lundi à la radio RMC qu'elle comptait se rendre en Chine "sans état d'âme". "Aujourd'hui, nous sommes en dialogue avec les pays du monde entier", avait-elle affirmé.Décembre dernier, le ministre de l’Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer, avait indiqué que la France ne boycotterait pas sur le plan diplomatique ces Jeux Olympiques d'hiver.Plusieurs pays notamment les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni avaient annoncé leur décision de boycotter diplomatiquement ces JO organisés par un pays qu’ils accusent de "violations" des droits de l’Homme et de perpétrer un "génocide" contre les Musulmans ouïghours du Xinjiang.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

roxana maracineanu, covid-19, jo 2022 de pékin, annulation