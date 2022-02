https://fr.sputniknews.com/20220209/crack-a-paris-les-riverains-reprochent-aux-autorites-de-tourner-leurs-demandes-en-derision-1055069012.html

Crack à Paris: les riverains reprochent aux autorités de "tourner leurs demandes en dérision"

Crack à Paris: les riverains reprochent aux autorités de "tourner leurs demandes en dérision"

Stalingrad, jardins d'Éole, Porte de la Villette: les consommateurs de crack ne cessent d'être déplacés d’un quartier du Nord-Est parisien à l’autre... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T19:20+0100

2022-02-09T19:20+0100

2022-02-09T19:20+0100

trafic de drogue

paris

drogue

stalingrad: aggravation de la situation du trafic de crack

soins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1052031463_0:365:2048:1517_1920x0_80_0_0_44d74ad734f9e2987d2fda6f95147279.jpg

Sur Google, le mur est qualifié "d’attraction touristique". Une absurdité que ne goûtent guère les riverains. Car ce "mur de la honte" provoque de plus en plus de désagréments. La préfecture l’avait érigé le 24 septembre 2021 après l'évacuation des toxicomanes du quartier Stalingrad. Le but? Empêcher les toxicomanes de se déplacer vers la banlieue. Un peu plus de quatre mois plus tard, les riverains subissent de plein fouet les conséquences de cette mesure prise en catastrophe. En empêchant les drogués de partir, la préfecture les a cloués au bas des immeubles.Michèle Pacsa, jeune retraitée, habite le quartier depuis trente ans. Elle l’a vu se dégrader. Sa colère éclate à notre micro.Notre interlocutrice en veut également aux medias dans lesquels "tous les politiques qu’on entend –Macron, Darmanin, Lallemand, Hidalgo– n’ont que des dénis à la bouche". Les responsables n’ont cure des angoisses des habitants. Ils restent sourds à leurs sollicitations. Depuis plus de trois décennies, l'offre et l'usage de crack à Paris ont été déplacés à plusieurs reprises, restant toutefois toujours dans le nord-est de la capitale."Le droit à la sécurité bafoué"Sans faire partie d’aucun des collectifs de citoyens qui fleurissent dans les quartiers Est de la capitale, Michèle Pacsa trouve que son "droit à la sécurité est bafoué". Elle décrit fébrilement son quotidien gâchés par des individus sous emprise de la drogue "qui viennent vers vous en faisant de grands gestes et souhaitent vous palper pour vérifier si vous n’avez pas d’argent sur vous".Alors Michèle juge également avec sévérité la récente proposition de déplacer le camp des toxicomanes dans le 12e arrondissement de Paris, sur un terrain appartenant à la SNCF près de la Porte de Charenton. Annoncée par la Préfecture le 25 janvier dernier, l’idée a été "suspendue" trois jours plus tard. Un "leurre", s’insurge notre témoin.Du côté de La France insoumise, on essaie d’innover. Le 27 janvier dernier, Danièle Obono et Éric Coquerel rencontraient les riverains dans un bar de la Porte de la Chapelle, un quartier également victime du fléau de la drogue.Pour le député mélenchoniste, la lutte contre la drogue "passe non seulement par la question de la légalisation et le contrôle de l’État qui permettrait de réduire le commerce illicite, mais également par la prévention et LA diminution des risques".Pour les autorités, la "diminution des risques" se résume aux fameuses salles de consommation à moindre risque (SCMR). Reste que ces salles de shoot soulèvent l’ire des riverains, car elles attirent les dealers dans le sillage des usagers.Celle-ci reste persuadée que les autorités "ne prennent pas le temps de réfléchir et de voir" ce que subissent les riverains: "Ils ne font que déplacer le problème dans le Nord-Est parisien."Pourtant, du côté des associations, on essaie de développer une solution alternative. Mise en place par l’association Espoir du Val-d’Oise (EDVO) dès 1987, la thérapie dite Minnesota permet l’accompagnement des victimes d’addictions. Cette démarche née outre-Atlantique est fondée sur l’entraide entre personnes qui traversent les "mêmes difficultés au même moment". Contrairement à la mise à disposition d’un lieu sécurisé pour le consommateur, les techniques d’EDVO misent donc sur la solidarité entre toxicomanes pour vaincre la dépendance.

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

trafic de drogue, paris, drogue, stalingrad: aggravation de la situation du trafic de crack, soins