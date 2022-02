https://fr.sputniknews.com/20220209/inde-fermeture-des-ecoles-au-karnataka-apres-des-accrochages-entre-pro-et-anti-voile-1055057388.html

Inde: fermeture des écoles au Karnataka après des accrochages entre pro et anti voile

Inde: fermeture des écoles au Karnataka après des accrochages entre pro et anti voile

L'Etat indien du Karnataka (sud) a ordonné la fermeture des écoles et des collèges pendant trois jours, a déclaré mardi son ministre en chef, sur fond de... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T10:41+0100

2022-02-09T10:41+0100

2022-02-09T10:41+0100

inde

école

port de voile

accrochages

fermeture

karnataka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104229/26/1042292647_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5ae0c18477c90009eed28ceab1e61cbc.jpg

Selon des médias locaux, plusieurs écoles de la ville côtière d'Udupi avaient refusé, la semaine dernière, l'entrée aux filles portant le voile en invoquant un ordre du ministère de l'Éducation, ce qui a déclenché des protestations de parents et d'élèves.Le haute Cour du Karnataka entendait ce mercredi une requête déposée par deux étudiantes du collège gouvernemental préuniversitaire d'Udupi contre la directive du gouvernement local leur interdisant d'assister à des cours portant le voile.Les tensions se sont encore aggravées ces derniers jours à Udupi et ailleurs dans l'Etat Karnataka alors que des étudiants portant des châles en couleur safran, généralement portés par les hindous, se pressaient dans les salles de classe pour montrer leur soutien à l'interdiction du voile dans leurs écoles.Cependant, les partis d'opposition accusent le gouvernement local de "discriminer les minorités religieuses" et d'encourir " le risque d'attiser la violence".La chef du principal parti de l'opposition du Congrès, Priyanka Gandhi, a déclaré mercredi que c'est "le droit d'une femme de décider ce qu'elle veut porter. Ce droit est garanti par la Constitution indienne".

inde

karnataka

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, école, port de voile, accrochages, fermeture, karnataka