L'Équateur annonce la réparation de l’oléoduc endommagé et redémarre le pompage du pétrole

Le transporteur pétrolier OCP Equateur a annoncé, mardi, qu'il avait terminé les travaux de réparation de son oléoduc et avait redémarré ses opérations après... 09.02.2022, Sputnik France

L'annonce intervient après 11 jours de l'incident qui a provoqué une rupture du pipeline dans la région de Piedra Fina, dans la province de Napo (nord-est).Dans un communiqué, OCP Equateur a indiqué qu'il est prêt à recevoir et à expédier à nouveau du pétrole, soulignant que le transport de pétrole brut s'est normalisé.Les actions d'assainissement environnemental et de compensation sociale sont menées selon le plan approuvé par les autorités et avec tous les contrôles de l'État, selon Vugdelija.Selon la firme, elle a réalisé "des progrès significatifs dans la dépollution, ayant collecté plus de 1.000 mètres cubes de terre avec des traces de pétrole brut".Sur les questions de compensation sociale, il a indiqué que la société a livré 120 000 litres d'eau, la plupart dans des camions-citernes, et des colis alimentaires conformes à la norme technique du Service national de gestion des risques et des urgences.Un pipeline a subi une rupture le 28 janvier dans le secteur de la rivière Piedra Fina, dans la province amazonienne de Napo, après la chute d'un gros rocher de plus de deux mètres, provoquant le déversement de pétrole brut qui a atteint la rivière Coca et une aire protégée de la région, selon les habitants.Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Transition écologique de l'Équateur a indiqué que la marée noire avait touché 2,1 hectares, principalement dans la zone protégée.

