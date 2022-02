https://fr.sputniknews.com/20220209/lespagne-abandonne-lobligation-du-port-du-masque-en-exterieur-1055059361.html

L'Espagne abandonne l’obligation du port du masque en extérieur

Le Bulletin officiel de l'État (BOE) en Espagne a publié, mercredi, la modification du décret par lequel, à partir de jeudi, les masques ne seront plus... 09.02.2022, Sputnik France

Toutefois, le port obligatoire du masque est maintenu lors de grandes manifestations qui se déroulent dans des espaces en plein air lorsque les personnes présentes sont debout ou, si elles sont assises, lorsqu'une distance de sécurité d'au moins 1,5 mètre ne peut être maintenue entre des personnes ou des groupes de personnes vivant ensemble.L'utilisation de masques dans les transports publics reste également obligatoire, en précisant que cela inclut les quais et les stations de transport de passagers et de téléphériques. En outre, cette mesure de contrôle non pharmacologique est également maintenue dans tout espace clos utilisé par le public ou ouvert au public.Cette décision a été prise suite à l’amélioration de la situation sanitaire en Espagne depuis fin janvier dernier.La mesure qui entrera en vigueur ce jeudi "a été rendue possible grâce à la responsabilité de chacun dans l'exercice de la vaccination et des soins", a relevé, de son côté, la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodriguez.

