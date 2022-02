https://fr.sputniknews.com/20220209/lindonesie-lance-des-essais-cliniques-pour-son-vaccin-anti-covid-1055063698.html

L'Indonésie lance des essais cliniques pour son vaccin anti-covid

L'Indonésie a lancé, mercredi, des essais cliniques pour tester son propre vaccin anti-Covid sur l'être humain, après l'obtention du feu vert de l'agence... 09.02.2022, Sputnik France

Selon le ministre, les autorités espèrent l'autorisation du vaccin en milieu d'année, si les tests s'avèrent concluants, pour ensuite le distribuer aux pays qui en ont besoin.La première et la deuxième phase des tests se feront sur 90 et 405 adultes respectivement.Le pays d'Asie du Sud a déploré plus de 145.000 décès du Covid-19 à ce jour et enregistre désormais 30.000 nouveaux cas de contamination par jour provoqués notamment par la vague du variant Omicron.Les tests du vaccin "Merah Putih" ("Rouge Blanc", couleurs du drapeau national) sont menés par l'Université Airlangga et Biotis Pharmaceuticals Indonesia.

indonésie, covid-19, vaccin, essais cliniques