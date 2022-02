https://fr.sputniknews.com/20220210/fetes-a-downing-street-la-police-va-interroger-plus-de-50-personnes-1055081314.html

Fêtes à Downing Street: la police va interroger plus de 50 personnes

Fêtes à Downing Street: la police va interroger plus de 50 personnes

Dans le cadre de son enquête sur les fêtes à Downing Street durant les confinements, la police londonienne a annoncé qu'elle contactera, d'ici la fin de la... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T15:36+0100

2022-02-10T15:36+0100

2022-02-10T15:36+0100

royaume-uni

downing street

police

enquête

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1054392677_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b76390fc2e79b6cbc3e5ac0449648067.jpg

Les policiers "commenceront, d'ici à la fin de la semaine, à contacter les personnes qui auraient participé à ces événements pour obtenir leur témoignage", a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué, précisant que les enquêteurs "enverront des questionnaires formels à plus de 50 personnes".Les participants seront principalement contactés par e-mail, a ajouté la même source, soulignant que ces courriels avaient un "statut légal" et devaient être complétés dans les sept jours.Les spéculations vont bon train dans les médias pour savoir si Boris Johnson et ses proches collaborateurs figurent parmi les personnes appelées à témoigner sur les douze événements, répartis sur huit dates en 2020 et 2021, qui sont visés par l'enquête de police.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, downing street, police, enquête