La tournée de Macron à Moscou et Kiev a "atteint" son objectif, selon l'Élysée

La tournée de Macron à Moscou et Kiev a "atteint" son objectif, selon l'Élysée

Pour la présidence française, "l'objectif est atteint", rappelant que le déplacement d’Emmanuel Macron visait à "permettre à chacun de faire une pause et d'envisager les moyens de la désescalade (...) dans un moment de tensions croissantes" à la frontière entre la Russie et l'Ukraine."Nous avons ouvert des perspectives, nous avons eu des éléments qui permettent d'envisager des solutions intéressantes aux problèmes d'aujourd'hui", a indiqué l'Élysée.Mais "pour des sujets aussi lourds, qui impliquent autant de partenaires dans un contexte de si grande volatilité, il est absolument nécessaire que nous puissions fixer de nouvelles échéances et prendre le temps. Il n'y a aucun gain immédiat à attendre sur tous ces sujets", a prévenu la présidence français.Paris juge notamment "très important" que la négociation se poursuive sur la mise en œuvre des accords de Minsk de 2015 qui doivent aboutir à la fin de la guerre du Donbass, dans l'Est ukrainien qui a fait plus de 13.000 morts en huit ans, selon l'ONU.Une nouvelle réunion, après celle organisée à Paris le 26 janvier, se tiendra jeudi à Berlin entre les négociateurs russes, ukrainiens, allemands et français.Les tensions entre la Russie et l'Ukraine augmentent à mesure que les pays occidentaux continuent d'envoyer des troupes dans les pays voisins de la Russie.Kiev et ses alliés occidentaux accusent la Russie de rassembler des troupes près de la frontière ukrainienne, soulignant la possibilité d'une "invasion".Moscou a démenti ces allégations, affirmant que la Russie avait parfaitement le droit de mobiliser des troupes à l'intérieur de ses frontières pour assurer la sécurité de son territoire.

