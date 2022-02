https://fr.sputniknews.com/20220210/les-losers-ca-ne-minteresse-pas-dati-etrille-le-directeur-de-campagne-de-pecresse-1055088227.html

"Les losers, ça ne m'intéresse pas": Dati étrille le directeur de campagne de Pécresse

Rachida Dati a durement critiqué jeudi Patrick Stefanini, le directeur de campagne de la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, le qualifiant de... 10.02.2022, Sputnik France

"Je n'ai pas de leçons à recevoir de M.Stefanini. Il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats", a-t-elle affirmé sur Franceinfo, en assurant qu'"il n'a jamais fait gagner Chirac, c'est Antoine Rufenacht qui était à la manoeuvre"."Stefanini n'existait pas, ils lui ont offert à l'époque le gîte et le couvert", avec "des circonscriptions en or partout en France, il n'en a gagné aucune" donc "les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder", a ajouté la maire du VIIe arrondissement de Paris, assénant: "les losers, ça ne m'intéresse pas".Quant à François Fillon, dont Patrick Stefanini a été le directeur de campagne, "il l'a laissé en rase campagne", a ajouté Rachida Dati, insistant: "les déserteurs c'est pas trop mon truc non plus"."C'est pour ça qu'on lui a dit [à Valérie Pécresse, ndlr] +Faut pas trop le sortir+", a assuré la chef de file de l'opposition LR à Paris.Un ton déjà hautLe ton était déjà monté entre Patrick Stefanini et Rachida Dati après une interview où l'ancienne ministre considérait comme trop technique la campagne de Valérie Pécresse. Pour Rachida Dati, "il a rectifié de manière assez pathétique".

