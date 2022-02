https://fr.sputniknews.com/20220210/quatre-morts-dans-lexplosion-dune-bombe-en-bord-de-route-dans-louest-de-lirak-1055074853.html

Quatre morts dans l'explosion d'une bombe en bord de route dans l'ouest de l'Irak

Quatre morts dans l'explosion d'une bombe en bord de route dans l'ouest de l'Irak

Trois soldats irakiens et un civil ont été tués, mercredi, dans l'explosion d'une bombe en bord de route dans la province occidentale d'Al-Anbar, a déclaré une... 10.02.2022

irak

explosion

L'incident a eu lieu dans la matinée lorsqu'une bombe a explosé près d'un véhicule transportant des soldats sur une route près de la ville de Rutba, à environ 390 km à l'ouest de la capitale Bagdad, selon le lieutenant-colonel Sabhan Jassim de l'armée irakienne.L'explosion a détruit le véhicule, tuant trois soldats et le conducteur, a expliqué la même source, ajoutant que les forces de sécurité ont ouvert une enquête sur l'incident.La situation sécuritaire en Irak s'est améliorée depuis la chute de l'organisation terroriste dite "État islamique" en 2017.Cependant, les restes des combattants de Daesh se sont depuis fondus dans les centres urbains, les déserts et les zones accidentées, menant de fréquentes attaques de guérilla contre les forces de sécurité et les civils.

irak

Maghreb Arabe Presse

