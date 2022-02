https://fr.sputniknews.com/20220211/colombie-saisie-de-plus-de-400-kg-de-cocaine-1055091785.html

Colombie: saisie de plus de 400 kg de cocaïne

Colombie: saisie de plus de 400 kg de cocaïne

La marine colombienne a saisi 419 kilos de cocaïne dans les Caraïbes et arrêté deux citoyens de la République dominicaine qui transportaient la drogue dans un... 11.02.2022, Sputnik France

L'opération, selon un communiqué de la marine publié jeudi, a été menée à 60 milles marins au nord de Puerto Bolívar, une ville du département de La Guajira.La Marine, un avion de patrouille maritime et les unités de la Garde côte de Santa Marta ont participé à l'opération, qui a permis l'arraisonnement du bateau qui allait se rendre en République dominicaine.La cocaïne, le bateau et les mis en cause ont été transférés au poste avancé des garde-côtes à Riohacha, la capitale de La Guajira, où ils ont été placés à la disposition du parquet.Au cours des deux dernières semaines, les autorités colombiennes ont saisi près de onze tonnes de cocaïne dans différentes opérations menée dans le cadre du plan "Esmeralda", une nouvelle stratégie de lutte contre le trafic de drogue.Les piliers de cette stratégie sont "le cyber-trafic de drogue, les revenus criminels, l'approvisionnement en intrants chimiques et au commerce illicite", entre autres.Lors du déploiement de cette opération, 4 tonnes de cocaïne ont été saisies dans l'océan Pacifique dans un semi-submersible, tandis qu'à Carthagène, 3,5 tonnes dissimulées dans des cargaisons d'engrais organique et de mélasse ont été saisies.

