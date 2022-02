https://fr.sputniknews.com/20220211/de-fortes-chutes-de-neige-au-nord-de-la-chine-1055091161.html

De fortes chutes de neige au nord de la Chine

De fortes chutes de neige sont attendues dans certaines parties du nord de la Chine de vendredi à dimanche, ont annoncé les services météorologiques du pays. 11.02.2022, Sputnik France

Des chutes modérées à fortes frapperont la région Pékin-Tianjin-Hebei, la province du Shanxi et certaines parties au cours du week-end, avec des tempêtes de neige attendues dans certaines régions, selon un communiqué du Centre météorologique national (CMN). La neige s’accompagnera de chutes de température de 4 degrés à plus de 8 degrés Celsius, a indiqué le NMC. Face à cette situation, toutes les mesures seront prises pour améliorera l’exactitude des prévisions météorologiques notamment dans le district de Yanqing à Pékin et la ville de Zhangjiakou dans la province du Hebei, les deux lieux accueillant les Jeux Olympiques d’hiver de 2022, a indiqué Zhao Weidong, porte-parole du Comité d’organisation des JO. Le comité travaillera également avec d’autres parties prenantes des Jeux d’hiver comme le Comité international olympique au sujet de la reprogrammation des compétitions si nécessaire afin de minimiser l’impact des conditions météorologiques extrêmes, a ajouté Zhao.

