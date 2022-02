https://fr.sputniknews.com/20220211/les-jo-dhiver-de-pekin-battent-un-record-daudience-selon-obs-1055096993.html

Les JO d’hiver de Pékin battent un record d’audience, selon OBS

Les JO d’hiver de Pékin battent un record d’audience, selon OBS

Un nombre record de téléspectateurs suivent les Jeux olympiques (JO) d’hiver, qui se déroulent actuellement à Pékin, a indiqué l’Olympic Broadcasting Services... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T14:37+0100

2022-02-11T14:37+0100

2022-02-11T14:37+0100

chine

jo 2022 de pékin

covid-19

technologies

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1054980651_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0d403aecd2f1d43869c3972a54f5d737.jpg

Le nombre de personnes qui regardent les Jeux sur le site officiel olympics.com a jusqu'à présent dépassé les 45 millions, soit plus que l’ensemble de l’édition 2018 à Pyeongchang, a indiqué Yiannis Exarchos, PDG d’OBS. Le service a fourni des diffusions en direct et du contenu numérique dans le cadre des restrictions liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19. De nouvelles technologies sont utilisées, notamment les technologies UHD et HDR, pour la diffusion et la production de contenu, a indiqué Exarchos, relevant que la technologie de lecture 3D a été adoptée pour la première fois pendant les Jeux pour offrir une qualité meilleure aux téléspectateurs. L’OBS a fourni plus de 6.000 heures de contenu aux diffuseurs alors que la première semaine des Jeux touchait à sa fin, dont 1.000 heures d’événements sportifs ainsi qu’une série d’interviews avec des athlètes. Exarchos a, d’autre part, indiqué que les JO d’hiver de Pékin ont réalisé des taux élevés de vues dans d’autres pays, dont le Japon, les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud. L’événement a également attiré 2 milliards de vues sur les plateformes des médias sociaux jusqu’à jeudi, a ajouté le responsable d’OBS. Les JO d’hiver ne suscitent généralement pas autant d’engouement par rapport aux JO d’été, mais Exarchos s’est dit satisfait de ce que les JO de Pékin ont accompli jusqu’à présent.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, jo 2022 de pékin, covid-19, technologies