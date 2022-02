https://fr.sputniknews.com/20220212/la-norvege-leve-la-quasi-totalite-des-mesures-sanitaires-1055114481.html

La Norvège lève la quasi-totalité des mesures sanitaires

La Norvège lève la quasi-totalité des mesures sanitaires

La Norvège a annoncé ce 12 février la levée de la plupart des mesures encore en vigueur contre la propagation du Covid-19, le Premier ministre, expliquant que... 12.02.2022, Sputnik France

Oslo, qui avait déjà levé plusieurs mesures le 1er février, en maintiendra néanmoins certaines dans l'archipel arctique du Svalbard. Ces décisions ont pris effet à 10h00 (09h00 GMT)."Nous levons presque toutes les mesures liées au coronavirus", a dit le Premier ministre, Jonas Gahr Stoere, lors d'une conférence de presse.Les Norvégiens ne sont donc plus obligés de maintenir une distance d'au moins un mètre ou de porter le masque dans les lieux très fréquentés. La levée de ces mesures permet notamment le retour à une activité normale des discothèques.En outre, les personnes malades du Covid-19 ne seront plus obligées de s'isoler, les autorités leur recommandant simplement de rester à leur domicile pendant quatre jours.Les voyageurs arrivant en Norvège ne seront plus obligés de s'enregistrer au préalable et l'obligation de présenter un résultat négatif de test de détection du Covid-19 pour certains d'entre eux, notamment les non-vaccinés, est supprimée.Les visiteurs arrivant au Svalbard devront cependant continuer de se tester avant puis après leur arrivée, et les vols internationaux vers l'archipel restent suspendus, a précisé le gouvernement.La Norvège avait imposé en décembre un confinement partiel pour tenter de freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus.

