Le travail de sape des ONG américaines à Bruxelles

Au contraire des lobbys, le rôle des ONG dans la prise de décision européenne est très peu documenté. Thibault Kerlirzin a réalisé ce travail titanesque. Il... 13.02.2022, Sputnik France

Thibault Kerlirzin a longuement étudié les méthodes de plusieurs organisations non gouvernementales. Son verdict: elles jouent un rôle particulièrement trouble dans les institutions européennes. Le consultant en stratégie d’intelligence économique est l’auteur d’un rapport intitulé L’influence des ONG dans le processus législatif européen publié en janvier par la Fondation Identité et Démocratie. L’omnipotence des ONG américaines, de la Fondation Bill et Melinda Gates ou encore de l’Open Society, est glaçante.Lobbying intense, financements massifs, rencontres plus ou moins secrètes avec de hauts fonctionnaires européens… Ces organisations non gouvernementales ne reculent devant rien pour faire progresser leur cause et leurs intérêts auprès des décideurs européens. Ceux-ci promeuvent pourtant de beaux slogans comme l’inclusivité, les droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté ou encore la vaccination des populations.Kerlirzin a dénombré près de 3.500 organisations inscrites au registre de transparence de la Commission européenne. Des ONG qui agissent la plupart du temps à visage découvert mais dont le fonctionnement reste éminemment opaque. Les comparant à une "toile d’araignée", le consultant évoque ainsi l’instauration de nébuleuses afin de décupler l’influence potentielle de la cause mise en avant par l’ONG initiale:La fondation de Bill Gates a notamment apporté de massives subventions à des ONG très importantes telles que GAVI, Oxfam ou encore Save The Children.

