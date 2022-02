https://fr.sputniknews.com/20220213/linde-espere-remplacer-le-diesel-par-de-lenergie-verte-dans-le-secteur-agricole-dici-2024-1055128869.html

L'Inde espère remplacer le diesel par de l'énergie verte dans le secteur agricole d'ici 2024

L'Inde espère remplacer le diesel par de l'énergie verte dans le secteur agricole d'ici 2024

Le ministère indien de l'Énergie a annoncé l'intention de New Delhi de renoncer à l'utilisation du diesel au profite des sources d'énergie plus propres dans... 13.02.2022, Sputnik France

L'Inde espère réduire à zéro l'utilisation du diesel par les exploitations agricoles et passer aux énergies renouvelables d'ici 2024, a indiqué le ministère de l'Énergie, dans le cadre de son plan large de transition vers des sources d'énergie plus propres.En février 2020, l'Inde a lancé un programme visant à inciter financièrement les agriculteurs à utiliser l'énergie solaire au lieu des pompes d'irrigation au diesel.Le diesel représente environ 40% de la consommation globale de carburant raffiné de l'Inde, et le secteur agricole est l'un des plus gros utilisateurs de carburant, selon les données du gouvernement.Objectifs écologiquesL'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2070, lors de Conférence mondiale sur le climat (COP26) organisée à Glasgow.L'Inde a également assuré qu’elle aura une capacité de production d’électricité par source renouvelable de 500 gigawatts (GW) d'ici à 2030, contre un engagement de 450 GW en 2015.

