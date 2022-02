https://fr.sputniknews.com/20220213/plus-de-300000-euros-generes-par-un-trafic-de-chiots-demantele-dans-le-finistere---photos--1055126055.html

Plus de 300.000 euros générés par un trafic de chiots démantelé dans le Finistère - photos

Plus de 300.000 euros générés par un trafic de chiots démantelé dans le Finistère - photos

Quatre personnes sont soupçonnées d’avoir organisé un trafic de chiots qui a généré plus de 300.000 euros sur quatre ans dans la commune de Saint-Pol-de-Léon... 13.02.2022, Sputnik France

Un trafic de chiots a été démantelé dans la commune de Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Ce commerce illégal qui concernait plus de 300 animaux a rapporté plus de 300.000 euros sur quatre ans, indique le 12 février la gendarmerie du département.Des investigations ont été engagées après "une succession de plaintes visant à dénoncer des mauvais traitements réalisés par quatre personnes installées en micro-entreprises de vente de chiots".Des perquisitions ont permis de découvrir près de 1.500 euros en numéraire, de nombreux vêtements et objets de maroquinerie de luxe ainsi que deux bouledogues français et 12 petits bouledogues anglais ainsi que français. Tous les objets ont été saisis, les canidés étant quant à eux transmis à la Société protectrice des animaux (SPA).L'enquête a également permis d’établir que ces quatre prévenus avaient perçu de manière indue des aides d'organismes sociaux pour un montant estimé à plus de 150.000 euros, en plus de l’évasion fiscale due à leur commerce. Ils seront prochainement jugés par le tribunal judiciaire de Brest.

