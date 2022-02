https://fr.sputniknews.com/20220213/pres-de-700-personnes-veulent-se-laisser-mettre-volontairement-en-prison-en-suisse-1055130925.html

Près de 700 personnes veulent se laisser mettre volontairement en prison en Suisse

Ceux qui veulent savoir comment se passe la vie carcérale ont la possibilité d’aller volontairement le découvrir. La ville de Zurich cherche en effet des... 13.02.2022, Sputnik France

suisse

prison

expérience

Passer volontairement quatre jours en prison? Aucun souci pour ces 700 Zurichois qui ont accepté, depuis son lancement au début du mois de février, cette proposition pour le moins particulière.L’administration pénitentiaire suisse cherche ainsi à tester, avant son inauguration en avril, le fonctionnement d’une nouvelle prison de ville disposant de 241 cellules.Les objectifs sont de mettre à l’épreuve les protocoles et d’améliorer l’image du secteur en permettant aux citoyens de découvrir et de s’imprégner du monde carcéral, relate le quotidien suisse Blick en se référant à Elena Tankovski, responsable du département des Prisons et de la Réinsertion.Le chiffre des intéressés pourrait encore grossir puisque l'appel à candidature se termine ce dimanche 13 février à minuit. Il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site de l’opération qui aura lieu du 24 au 27 mars inclus.Les conditions de la sélectionSelon le média, les volontaires sont soumis à certaines conditions: avoir plus de 18 ans, habiter le canton, se soumettre à un contrôle de sécurité par la police.Un tri sera effectué à partir de la semaine prochaine.À la différence des prisonniers réels, les participants pourront quitter les lieux à tout instant. Ils ne pourront toutefois pas utiliser les appareils électroniques.De plus, le quotidien indique qu’ils auront la possibilité d’opter pour une cellule fumeur ou non-fumeur ainsi que de choisir une cuisine à leur goût.

