Environ 5.000 reliques historiques découvertes à Pékin en 2021

Des travaux archéologiques réalisés à Pékin ont permis de découvrir environ 5.000 reliques culturelles dans le grand Pékin en 2021, a indiqué la Fondation... 14.02.2022, Sputnik France

Au total, 120 projets de fouilles archéologiques, couvrant une superficie de 116.000 mètres carrés, ont été réalisés dans la ville l’année dernière, a indiqué Liu Hongchang, Porte-parole de la Fondation. En tant qu’ancienne capitale de renommée mondiale, Pékin est riche en ressources du patrimoine historique et culturel. La ville compte sept sites du patrimoine culturel mondial, 3.840 reliques culturelles immobilières et 5,01 millions de reliques culturelles mobiles. L’axe central de Pékin, qui est relié par de nombreux vestiges culturels dans la vieille ville, est désormais candidat au statut de patrimoine mondial. La Chine, un pays dépositaire d’une histoire millénaire, ne cesse de réaliser des découvertes importantes. L’année dernière, des archéologues ont réalisé d’importantes découvertes sur le site de Sanxingdui. Situé à Guanghan dans la province du Sichuan, ce site abrite des ruines datées de 3.000 ans et est considéré comme l’une des plus importantes découvertes archéologiques du siècle. Au milieu des ruines vieilles de 3.000 ans, les archéologues ont mis au jour plus de 500 reliques qui livrent un éclairage inédit sur les rituels de la civilisation qui régnait dans cette partie du monde.

