Inde: l'ISRO lance avec succès un satellite d'observation de la Terre

Inde: l'ISRO lance avec succès un satellite d'observation de la Terre

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé, lundi, un satellite d'observation de la Terre, marquant ainsi la première mission de lancement de... 14.02.2022

2022-02-14T11:28+0100

2022-02-14T11:28+0100

2022-02-14T11:28+0100

Le lancement du satellite EOS-04, transporté par la fusée PSLV-C52, a été effectué depuis la première rampe de lancement du centre spatial Satish Dhawan, à Sriharikota (est).Avec une durée de vie de dix ans, le satellite est conçu pour fournir des images de haute qualité dans toutes les conditions météorologiques pour des applications telles que l'agriculture, la foresterie et les plantations, l'humidité et l'hydrologie du sol et la cartographie des inondations.La fusée transportait également deux petits satellites, INSPIREsat-1 et INS-2TD, en tant que co-passagers.L'Inde a renforcé ses dernières années ses missions d'exploration spatiale. Elle a dévoilé l'année dernière sa propre alternative de navigation par satellite ou GPS, baptisée NavIC.La technologie par satellite NavIC (Navigation with Indian Constellation) est conçue pour fournir un service précis d'informations de localisation aux utilisateurs indiens et même dans les pays voisins, a affirmé l'agence spatiale indienne.Le NavIC, a fait savoir l’ISRO, fournira également les services de gestion des catastrophes, le suivi des véhicules et la gestion de la flotte, le chronométrage précis, la navigation terrestre pour les randonneurs et les voyageurs, la navigation visuelle et vocale pour les conducteurs et la navigation aérienne et maritime.

