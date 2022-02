https://fr.sputniknews.com/20220214/retards-a-laeroport-de-copenhague-a-cause-dune-greve-du-personnel-charge-des-bagages-1055146482.html

Retards à l'aéroport de Copenhague à cause d'une grève du personnel chargé des bagages

14.02.2022

copenhague

aéroport

bagages

grève

Le personnel chargé des bagages à l'aéroport de Kastrup est engagé, depuis samedi matin, dans une grève sauvage concernant les salaires et les conditions de travail.Les débrayages ont entraîné des retards dans le départ des vols et des problèmes d'envoi des bagages enregistrés sur certains services.Le tribunal du travail danois, Arbejdsretten, a décidé dimanche que le personnel chargé des bagages devait reprendre le travail lundi, mais cette décision n'a pas été respectée.Le personnel chargé des bagages est employé par la société SAS Ground Handling (SGH), qui gère les bagages de plusieurs autres compagnies, cont Aegean, Air France, KLM et Lufthansa.

