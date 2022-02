Le déploiement de soldats américains en Europe

© AP Photo / Nathan Posner

L’Otan étend également sa présence dans d’autres pays de la région: en Roumanie, où, en plus des troupes américaines déjà déployées, 1.000 autres militaires américains sont envoyés, ainsi qu’en Bulgarie, en Lituanie et en Estonie. Des avions, des équipements et des spécialistes militaires sont déployés. En outre, les pays de l’Otan fournissent à l’Ukraine une importante assistance militaire et technique. Ainsi, le 13 février, deux avions américains avec des munitions pour l’armée ukrainienne ont-ils atterri à Kiev et le Canada a annoncé son intention de fournir à l’Ukraine des armes létales pour un montant de 6,1 millions de dollars.