Contestation au Canada: abandon du passeport sanitaire en Ontario

Contestation au Canada: abandon du passeport sanitaire en Ontario

Le passeport vaccinal sera levé dans l'Ontario, a annoncé le premier ministre de la province, épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires au Canada... 15.02.2022, Sputnik France

En Ontario, à partir du 17 février, "nous supprimerons toutes les jauges, sauf dans les salles de concert, les théâtres et les événements sportifs, qui seront plafonnées à 50%", a ajouté Doug Ford.La levée des mesures sanitaires est réclamée par des contestataires qui bloquent la capitale fédérale Ottawa, située en Ontario, depuis plus de deux semaines.Province la plus peuplée du Canada, l'Ontario avait réimposé fin décembre, comme d'autres provinces, des mesures très strictes, parmi les plus restrictives au monde.

