EDF: aucune option ne doit être écartée, dit Le Maire sur une nationalisation

EDF: aucune option ne doit être écartée, dit Le Maire sur une nationalisation

Aucune option ne doit être écartée au sujet de la restructuration d'EDF, y compris une éventuelle nationalisation de l'énergéticien français, a déclaré mardi... 15.02.2022, Sputnik France

En début d'année, Bercy avait indiqué qu'un scénario de renationalisation d'EDF n'était pas "sur la table".Contrôlé à près de 84% par l'Etat français, EDF est confronté à d'importants besoins financiers pour investir alors que le groupe est déjà fortement endetté.Des contrôles et réparations à réaliser afin de remédier aux problèmes de corrosion détectés sur certains réacteurs l'ont aussi contraint à revoir à la baisse ses estimations de production nucléaire.Emmanuel Macron a lancé la semaine dernière le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français en annonçant la construction de six nouveaux réacteurs de nouvelle génération (EPR2), avec la possibilité de huit réacteurs additionnels.A la Bourse de Paris, l'action EDF gagnait plus de 2% dans les premiers échanges. La valeur a perdu plus de 20% depuis le début de l'année, après une chute de 19,89% en 2021.

