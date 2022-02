https://fr.sputniknews.com/20220215/france-les-cyber-attaques-contre-les-etablissements-de-sante-ont-double-en-2021-1055168760.html

France: les cyber-attaques contre les établissements de santé ont doublé en 2021

France: les cyber-attaques contre les établissements de santé ont doublé en 2021

Les cyber-attaques contre les établissements de santé ont doublé en 2021 en France avec 730 incidents notifiés à l'Agence du numérique en santé (ANS), rapporte... 15.02.2022, Sputnik France

Le nombre d'incidents de sécurité informatique notifiés à l'Agence du numérique en santé a doublé par rapport à 2020, année où 369 cyber-attaques ont été enregistrées, indique le journal qui cite le directeur de l'expertise et de l'innovation à l'ANS, Marc Loutrel.La pandémie a créé un terreau particulièrement fertile pour les cyberattaques. Les établissements de santé, comme le reste de la société, ont vécu une numérisation à marche forcée, créant au passage quelques failles. Le point d'entrée des cybercriminels étant souvent l'utilisateur.En 2021, quelque 2.000 alertes ont été envoyées aux établissements de santé dans le viseur des hackers, en hausse de 150% sur un an, selon le responsable, qui souligne que les hackers proviennent de différentes régions du monde mais "certains faisceaux de preuves mènent vers l'Europe de l'Est".D'après l’expert, derrière ces attaques il y a bien souvent un objectif financier, et, dans une moindre mesure, politique.Et d’expliquer que pour les organisations malveillantes, les données de santé sont un véritable or noir qui se vend cher sur le darkweb.Les fuites de données se sont multipliées en France durant la pandémie, la plus grave a concerné 500.000 dossiers médicaux français qui ont été mis en vente en février 2021, après avoir été pillés dans les bases de laboratoires bretons et normands.En plus de risques pour les données des patients, ces attaques peuvent avoir des conséquences plus dramatiques encore et causé la mort de patients lorsqu’un hôpital se retrouve paralysé par une cyberattaque.En France, 34 incidents ont mis en danger la vie de patients en 2020 selon le rapport annuel de l'ANS. Le bilan de l'année 2021 n'est pas encore connu mais il s'annonce similaire, assure l'expert.

