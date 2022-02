La Hongrie intercepte 685 migrants irréguliers avant leur entrée dans le pays

"Au moins 23 personnes ont également été arrêtées pour soupçon de trafic d'êtres humains au cours de la semaine dernière", a ajouté la même source dans un communiqué, précisant qu'environ 1.872 migrants ont été empêchés d'entrer dans le pays entre le 31 janvier et le 6 février, et 1.501 autres entre le 7 et le 13 février.