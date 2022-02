https://fr.sputniknews.com/20220215/la-suede-prevoit-une-capacite-de-production-denergie-eolienne-en-mer-de-120-twh-1055165770.html

La Suède prévoit une capacité de production d'énergie éolienne en mer de 120 TWh

Le gouvernement suédois a présenté, mardi, des plans visant à construire des centrales éoliennes en mer qui produiront 20 à 30 térawattheures (TWh) par an...

suède

énergie éolienne

Les zones concernées se situent respectivement dans le golfe de Botnie, la mer Baltique et la mer du Nord.Le gouvernement a chargé l'Agence suédoise de l'énergie d'identifier les zones appropriées pour permettre une production supplémentaire de 90 TWh d'électricité en mer.La Suède consomme actuellement environ 140 TWh par an. La consommation d'électricité devrait augmenter considérablement dans les années à venir, car les industries et le secteur des transports du pays abandonnent les combustibles fossiles.Les plans publiés par Stockholm fournissent des orientations sur la meilleure utilisation de la mer et sur la manière dont les différents intérêts peuvent coexister, et contribuent au développement durable à long terme, a indiqué le gouvernement.

suède

Maghreb Arabe Presse

Actus

suède, énergie éolienne