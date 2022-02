https://fr.sputniknews.com/20220215/quelles-mesures-des-accords-de-minsk-endosses-par-lonu-sont-mises-en-uvre-depuis-2015-1055088765.html

Quelles mesures des accords de Minsk, endossés par l’Onu, sont mises en œuvre depuis 2015

Quelles mesures des accords de Minsk, endossés par l’Onu, sont mises en œuvre depuis 2015

Tandis que, pour régler la crise en Ukraine, Berlin, Moscou, Paris et Washington appellent à la mise en œuvre des accords de Minsk, Kiev parle de différentes... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T18:57+0100

2022-02-15T18:57+0100

2022-02-15T20:04+0100

crise en ukraine

accords de minsk ii

bilan

format normandie

russie

ukraine

allemagne

france

infographies

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1055170563_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_12a47ca13874e6db4b4672a78ac7aaab.jpg

Au milieu d’un nouveau cycle de la crise ukrainienne, la question de la réalisation des accords de Minsk est régulièrement évoquée par tous les officiels des pays, qui mènent des pourparlers sur la situation en Ukraine.Seules les autorités ukrainiennes actuelles insistent sur la révision de ces accords ou l’impossibilité pour Kiev d’appliquer les mesures dont le dernier paquet a été concerté au format Normandie et ensuite approuvé par le Conseil de sécurité de l’Onu en février 2015.Se fondant sur le texte intégral du paquet de mesures en vue de l’application des accords de Minsk et des déclarations officielles de tous les acteurs concernés, Sputnik dresse le bilan de la mise en œuvre de ce document.Pour rappel, les signataires du dernier paquet de mesures sont les membres du Groupe de contact trilatéral de l’époque:Selon la diplomatie française, le format Normandie sert à assurer "une séquence diplomatique entre les Présidents ukrainien et russe sous les auspices" de Paris et Berlin.Moscou insiste qu’il n’est pas partie prenante du conflit interne dans le sud-est du pays voisin, jouant le rôle de médiateur entre Kiev et les autorités des Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.*Sur la base du texte intégral du paquet de mesures en vue de l’application des accords de Minsk publié sur le site Web de la diplomatie française, les infographies contiennent l’orthographe "Louhansk"

14

russie

ukraine

allemagne

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

crise en ukraine, accords de minsk ii, bilan, format normandie, russie, ukraine, allemagne, france, инфографика, infographies, vladimir poutine, angela merkel, petro porochenko, françois hollande, onu, international