USA: de nouveaux cas de grippe aviaire détectés dans des élevages

Le département américain de l'Agriculture a annoncé, lundi, la détection de cas supplémentaires de grippe aviaire dans des élevages dans les Etat du Kentucky...

La maladie avait été signalée chez des oiseaux sauvages à plusieurs reprises sur la côte est des Etats-Unis ces dernières semaines. Le département US avait fait état d’un cas dans un élevage de l'Indiana le 9 février.Les autorités ont placé les sites concernés en quarantaine et les oiseaux présents vont être abattus afin d'éviter une propagation dans le pays, plus important producteur de volailles au monde, selon la même source.Aucun cas n'a été détecté chez les humains et l'épizootie ne présente pas de problème immédiat de santé publique, précisent les autorités.En 2015, la grippe aviaire avait infecté 211 élevages dans 15 Etats, de la Californie à l'Indiana. Près de 50 millions d'oiseaux avaient été tués ou leurs carcasses détruites à la suite de cet épisode, et plusieurs pays avaient suspendu leurs importations. Le département de l’agriculture a évalué les pertes à environ 3,3 milliards de dollars au total.

