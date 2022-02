https://fr.sputniknews.com/20220216/etat-de-droit-varsovie-et-budapest-deboutes-par-la-cjue-1055180838.html

Etat de droit: Varsovie et Budapest déboutés par la CJUE

Etat de droit: Varsovie et Budapest déboutés par la CJUE

La Cour de justice des communautés européennes (CJUE) a rejeté mercredi les recours introduits par la Hongrie et la Pologne qui contestaient un nouveau... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T12:00+0100

2022-02-16T12:00+0100

2022-02-16T12:00+0100

cour de justice de l'ue (cjue)

pologne

hongrie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101861/96/1018619610_0:109:4762:2788_1920x0_80_0_0_3b09beb3483ec7f1c2fb2a6653144ba3.jpg

Cet arrêt définitif rendu à Luxembourg conforte la position de Bruxelles dans son combat larvé contre les dirigeants au pouvoir à Budapest et à Varsovie accusés de s'éloigner du socle démocratique.En Pologne et en Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orban fera face début avril à des élections législatives à haut risque, les autorités réfutent toute irrégularité et reprochent à l'Union européenne une volonté de vouloir imposer des valeurs allant à l'encontre des fondements traditionnels, conservateurs et catholiques de leurs sociétés.Pour faire pression sur les deux pays, les Européens ont gelé 36 millions d'euros de fonds européens destinés à la Pologne et 7 milliards d'euros issus du plan de relance qui devaient échoir à la Hongrie, incitant les deux pays à saisir, en vain, la justice européenne.Il faudra toutefois plusieurs semaines à Bruxelles pour que soit formellement mis en oeuvre le processus de gel des fonds européens, une mesure qui ne manquera pas d'attiser les tensions avec Varsovie et Budapest et de compliquer encore la prise de décision à l'échelle européenne.A Budapest, la décision de la CJUE a immédiatement été qualifiée "d'abus de pouvoir" par la ministre de la Justice, Judit Varga, selon laquelle la justice européenne a "rendu une décision politique" en amont du référendum sur la protection de l'enfance qui sera organisé le 3 avril, le même jour que les élections législatives.Ce projet de loi introduit par le parti de Viktor Orban encadre strictement les apprentissages sur les questions d'homosexualité et de genres.

pologne

hongrie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

cour de justice de l'ue (cjue), pologne, hongrie