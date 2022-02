https://fr.sputniknews.com/20220216/france-ouverture-du-campus-cyber-qui-vise-a-lutter-contre-les-cyberattaques-1055179042.html

France: ouverture du Campus cyber qui vise à lutter contre les cyberattaques

France: ouverture du Campus cyber qui vise à lutter contre les cyberattaques

La France est en train de regrouper les meilleurs experts en cybersécurité du pays dans le quartier d'affaires de La Défense, à Paris, réunissant des startups... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T10:56+0100

2022-02-16T10:56+0100

2022-02-16T10:56+0100

france

cyberattaque

cybersécurité

bruno le maire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103664/55/1036645555_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_8c8ab27b9f31ae541b10980c07b4aa4c.jpg

Les attaques informatiques sont devenues la première préoccupation des dirigeants d'entreprises dans le monde, selon une enquête de PwC, et leur sophistication et leur nombre croissants pourraient porter atteinte à la souveraineté des pays, estiment les dirigeants français.Le projet s'inspire d'une initiative similaire menée en Israël, CyberSpark, qui a servi de modèle à Michel Van Den Berghe, responsable du Campus cyber en France.Ce campus servira de base aux jeunes pousses et aux experts de certaines des plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, telles que LVMH, L'Oréal et les grandes banques.Le Campus cyber peut accueillir 1.800 personnes. Il est géré par une société détenue et financée à 44% par l'Etat français, le reste du capital étant réparti entre quelque 90 organisations.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, cyberattaque, cybersécurité, bruno le maire